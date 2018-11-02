Оппонентом Даниила Страхова в переросшем в стычку споре из-за курения у подъезда стал сын бывшего военного атташе посольства Италии в России, который теперь дает объяснения в полиции. Камера наблюдения зафиксировала противостояние ратующего за здоровый образ жизни актера и отказавшегося следовать его рекомендациям молодого человека.

Оппонентом Даниила Страхова в переросшем в стычку споре из-за курения у подъезда стал сын бывшего военного атташе посольства Италии в России, который теперь дает объяснения в полиции. Камера наблюдения зафиксировала противостояние ратующего за здоровый образ жизни актера и отказавшегося следовать его рекомендациям молодого человека.Обернувшийся расследованием инцидент произошел около семи часов вечера 31 октября в Электрическом переулке, где проживает артист. Судя по представленным кадрам, инициатором стычки стал сам Страхов, который, как уточняет "МК" со ссылкой на его соседей, давно ведет активную борьбу с любителями подымить во дворе его дома. На записи видно, как актер ставит пакеты у входной двери, достает бутылку с водой и выливает ее на отказавшегося потушить сигарету молодого человека, сотрудника снимающего помещения в соседнем здании частного медцентра. Последний в ответ пустил кулаки, но до драки дело не дошло — сцепившихся мужчин разняли прохожие.На том конфликт и был бы исчерпан, но Страхов, поднявшись в квартиру, вызвал врачей и снял побои, после чего в известность были поставлены полицейские. Актер на следующий день отправился на гастроли в Нижний Новгород, а его оппоненту — сыну бывшего военного атташе посольства Италии в Москве — пришлось объясняться с участковым. Сам он встречное заявление в полицию не подавал.