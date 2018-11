Компания Google назвала для российского рынка цены на дополнительное пространство в Google One — новом облачном сервисе, который придет на смену Диску Google. Бесплатная квота не изменилась: как и раньше, пользователям отводится 15 гигабайт для хранения данных.

Компания Google назвала для российского рынка цены на дополнительное пространство в Google One — новом облачном сервисе, который придет на смену "Диску Google". Бесплатная квота не изменилась: как и раньше, пользователям отводится 15 гигабайт для хранения данных.Дополнительные 100 ГБ "сверху" обойдутся в 139 рублей за месяц (1390 рублей/год), 200 ГБ — в 219 рублей за месяц (2190 рублей/год), 2 терабайта — в 699 рублей за месяц (6990 рублей/год). Тарифных планов на 1 ТБ (ранее — 699 рублей/месяц) и 10 ТБ (ранее — 6999 рублей/месяц) более не предусмотрено.В целом, стоимость пространства в файлохранилище Google стала доступнее. Если раньше поисковик предлагал 1 ТБ за 699 рублей, то теперь за эти же деньги можно получить вдвое больше места.Обладатели платных подписок на "Google Диске" будут переведены на тариф Google One "в течение следующих нескольких месяцев", сообщили в компании. Изменение не затрагивает бизнес-подписчиков G Suite Business.У Google One есть и другие преимущества перед "Диском". Прежде всего, новый тариф позволяет включить в подписку до пяти членов семьи и оплачивать ее по общему счету. Каждому родственнику будет выделено собственное пространство. Кроме того, поисковик будет показывать подписчикам Google One предложения и бонусы в магазине Google Play, а также скдики при поиске отелей в "Картах Google".∎"Google Диск" превратился в Google One и стал доступнее читайте такжеТакже подписчики Google One имеют доступ круглосуточной техподдержке — эксперты готовы проконсультировать по любому вопросу, связанному с продуктами Google. Ранее онлайн-поддержка Google Experts была доступна только владельцам бизнес-аккаунтов G Suite.