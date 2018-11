У этого незатейливого на вид смартфона мощный флагманский процессор использует жидкостное охлаждение. Помимо обильных запасов памяти, в арсенале девайса оказался яркий высокий экран, батарея повышенной емкости, а для основной камеры с повышенной светочувствительностью не обошлось без функций искусственного интеллекта (ИИ). Вести.Hi-tech выяснили, от чего в Xiaomi Pocophone F1 пришлось отказаться ради высокой производительности при скромном ценнике.

Заметим, что на момент тестирования Pocophone F1 оказался самым доступным в мире устройством на базе чипсета Snapdragon 845.Обзор Xiaomi Pocophone F1: технические характеристикиМодель: M1805E10AОС: Android 8.1 (Oreo) с фирменной оболочкой MIUI 9.6.25.0 (for Poco)Процессор: 8-ядерный 64-разрядный процессор Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845), архитектура ARMv8, 4 ядра Kryo 385 Gold (2,8 ГГц) + 4 ядра Kryo 385 Silver (1,8 ГГц), сопроцессор Hexagon 685 DSP, технология LiquidCoolГрафическая подсистема: Adreno 630 (710 МГц)Оперативная память: 2-канальная LPDDR4X, 6 ГБПамять для хранения данных: 64 ГБ/128 ГБ, UFS 2.1, гибридный слот для карт памяти microSD/HC/XCЭкран: 6,18 дюйма, IPS FHD+ (2246х1080 точек), пропорция 18,7:9, плотность пикселей на дюйм 403 ppi, контрастность 1 500:1, цветовая гамма 84% NTSC, максимальная яркость 500 нит, защитное стекло 2.5D Corning Gorilla GlassТыловой фото-модуль: первая камера — 12 МП, пиксель 1,4 мкм, апертура f/1.9, PDAF-автофокус Dual Pixel, вторая камеры – 5 МП, пиксель 1,12 мкм, апертура f/2.0, сдвоенная светодиодная вспышка, видео 4К UHD (3840x2160)@30 fps, 1080p@240/120/30 fps, 720p@240/30 fps, AI (25 категорий объектов в 206 сценариях)Фронтальная камера 20 МП, Super Pixel (4-в-1), светосила f/2.0, AI, HDR, широкоугольный объектив, определение 10 сценБиометрическая разблокировка: инфракрасное сканирование лица, дактилоскопический сканерИнтерфейсы: Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), 2x2 MIMO, Wi-Fi Direct, 3.5-мм аудио-коннектор, USB Type-CАудио-кодеки: AAC, aptX, aptX HD, LDACГибридный слот: nanoSIM (4FF) + nanoSIM (4FF)/microSDMСеть: 2G, 3G (HSPA+, до 42 Мбит/с), 4G, LTE band (3, 7, 20…)Навигация: GPS/ГЛОНАСС/BDS, A-GPSСенсоры: акселерометр, датчики освещенности и приближения, гироскоп, компас, датчик ХоллаАккумулятор: литий-полимерный, 4 000 мА*ч, поддержка быстрой зарядки Quick Charge 3.0Габариты: 155,5х75,2х8,8 ммВес: 182 гЦвета: черный, синий, красныйОбзор Xiaomi Pocophone F1: дизайн, эргономикаНепритязательный внешний вид Pocophone F1 успешно маскирует солидную мощь программно-аппаратной начинки. На дизайнерских изысках в этом смартфоне уж точно сэкономили (и, вполне возможно, правильно сделали).Так, новинка от Xiaomi, в отличие от большинства топовых моделей, осталась без скользкого и маркого стекла на задней панели, как например, у Mi 8 (наш обзор здесь). А вот другого модного тренда – выреза ("челки") в верхней части экрана избежать не удалось. Раму корпуса выполнили из алюминиевого сплава, а заднюю панель — из матового поликарбоната. При габаритных размерах 155,5х75,2х8,8 мм вес устройства составляет182 г. По IPXX девайс не сертифицировали, так что защита устройства от пыли и влаги целиком перекладывается на плечи владельца.Смартфон задуман в черном, синем и красном окрасах (последнего пока в продаже нет). Кроме того, существует "бронированный" вариант Pocophone F1 в кевларе (пара-арамидное волокно от фирмы DuPont), который назвали Armored Edition. Он оказался более "упитанным" и массивным — 155,7х75,5х8,9 мм и 187 г. В Индии, где выпустили специальные версии нового девайса, клиентам предложили накладки на задние панели под кожу, дерево, с графитовым покрытием, а также в цвете "камуфляж".Лицевую панель и экран (с пропорцией 18.7:9) защищает стекло 2.5D Gorilla Glass, версия которого не указана даже на официальном сайте поставщика — компании Corning.С глубиной "челки" у Pocophone F1 все-таки переборщили, слишком уж она нависает над экраном — хуже с этим разве что у гугловского Pixel 3 XL.Но и элементов на ней собрали довольно много: инфракрасную подсветку с камерой для распознавания лица, небольшую декоративную решетку "разговорного" динамика, фронтальную камеру, а также датчики приближения и освещенности.Сенсорные кнопки панели управления "Назад", "Домой" и "Недавние приложения" ("Меню") выполнили наэкранными. Их порядок изменяется в настройках, кроме того, от этих пиктограмм можно вообще избавиться, заменив их в настройках жестами. Светодиодный индикатор зарядки прячется на самом краю "волевого подбородка" лицевой панели.Правое ребро заняли две тонкие отдельные клавиши регулировки громкости (на увеличение и уменьшение), а также не отличающаяся от них размерами, кнопка включения/блокировки.Левое ребро отвели для гибридного слота со сдвоенным лотком, где могут разместиться, либо два модуля идентификации абонента формата nanoSIM, либо одна "симка" и карта памяти microSD. Специальная "скрепка" для замка комбинированного лотка входит в комплект.Разъем USB Type-C между двух крепежных винтов на нижнем торце окружают две декоративные решетки, под одной из которых скрыт "мультимедийный" динамик, а под другой — "разговорный" микрофон.В Pocophone F1 не стали отказываться от 3,5-мм коннектора для аудиогарнитуры, поместив его вместе с отверстием для второго микрофона на верхний торец.Для тылового фото-модуля, включающего вертикально расположенные объективы основной и вспомогательной камер, а также двойную светодиодную вспышку справа от них, нашлось место в верхней части задней панели.Круглая площадка емкостного дактилоскопического сканера примыкает снизу к выступу объективов камер.Из надписей в нижней части панели, украшенной логотипом Pocophone, можно узнать название компании и страну производства этой модели смартфона.Благодаря относительно небольшой ширине корпуса Pocophone F1 лежит в руке довольно удобно, при этом чуть шершавый поликарбонат, на котором практически не видно отпечатков, снижает вероятность выскальзывания из ладони. Несмотря на корпус из прочного пластика, в комплект включили силиконовый клип-кейс.Обзор Xiaomi Pocophone F1: экранК созданию дисплея Pocophone F1 причастна китайская компания Tianma Microelectronics. Это следует из строчки в инженерном меню смартфона – dsi_tianma_fhd_nt36672a_video_display. Для 6,18-дюймового экрана с разрешением Full HD+ (2246х1080 точек) и нестандартной пропорцией сторон 18,7:9 плотность пикселей на дюйм составляет 403 ppi. Его IPS-матрица с просторной и, в общем-то, не очень привлекательной "челкой", которую можно скрыть через настройки, характеризируется не только широкими углами обзора, но и хорошей контрастностью (1 500:1), а также цветовым охватом 84% NTSC.По данным производителя, максимальный уровень яркости достигает 500 нит. Регулировать подсветку экрана предлагается либо вручную, либо автоматически, активацией переключателя "Автонастройка". Результаты программы AnTuTu подтверждают 10-пальцевый мультитач на сенсорном экране. Соответствующие опции включают экран после двойного тапа, а также при взятии аппарата в руку.Цветовая температура экрана выбирается с помощью трех пресетов или точки на цветовом круге. Для контрастности предлагается положиться на автонастройку, которая корректирует ее значение в зависимости от освещенности. Кроме того, можно установить стандартный или повышенный уровень контрастности. В настройках экрана также предлагается ступенчатая регулировка размера текста. А вот "Режим чтения", активируемый в том числе и по расписанию, призван снизить нагрузку на глаза. Интенсивность синего фильтра предлагается регулировать самостоятельно. Олеофобное покрытие на защитном стекле 2.5D Corning Gorilla Glass имеется, но до флагманского уровня точно не дотягивает.Обзор Xiaomi Pocophone F1: камерыВ тыловом фото-модуле используются две камеры: основная, как и у Mi 8, на базе сенсора Sony IMX363 (оптический размер 1/2.55 дюйма, пиксель 1,4 мкм, технология фокусировки DualPixel), и вспомогательная, более скромная, на базе датчика Samsung S5K5E8 (1/5 дюйма, пиксель 1,12 мкм). Фото-модуль дополняет сдвоенная светодиодная вспышка. Максимальное разрешение снимков составляет (12 МП, 4:3) – 4032х3024 точки.Не обошлось без "обязательных" ныне функций ИИ, в арсенале которых 206 видов сцен в 25 категориях объектов. Только вот листики-тычинки, длинноухий котопёс, люди, включая портреты (индицируются в верхней строке видоискателя), и т.д., распознавались как-то неохотно, и даже через раз.Фронтальную камеру на базе 20-мегапиксельного датчика Samsung S5K3T1 (1/3.1 дюйма, пиксель 0,9 мкм) также "подсмотрели" у Mi 8. С помощью технологии Super Pixel она умеет объединять четыре пикселя в один, увеличивая его эффективный размер чуть ли не до 2 мкм. Функции ИИ помогают этой камере понимать до 10 сцен. У широкоугольного объектива с фиксированным фокусом и светосилой f/2.0 в наличии оказалась поддержка режима HDR с опцией "Авто". Максимальное разрешение селфи в пропорции 4:3 получается 5184х3880 точек.Кстати, еще одна камера на лицевой панели, предназначенная для распознавания лица и работающая в тандеме со светодиодом ИК-подсветки, использует монохромный сенсор OmniVision OV7251 (640х480@120 fps).У фронтальной камеры лучшее качество видео — Full HD (1920х1080 точек, 16:9) при 30 fps. Тыловой фото-модуль умеет записывать видео не только в Full HD (1920х1080 точек, 16:9) при 30 fps, но и в режиме 4К UHD (3840x2160 точек, 16:9) с той же частотой кадров. На выбор есть два декодера – H.264 и H.265, первый из которых обеспечивает совместимость, а второй производительность. Но вот электронная стабилизация для 4К UHD со своими обязанностями, похоже, не справляется (или просто отсутствует). Замедленная съемка видео c 240 fps доступна в Full HD-разрешении. Для "таймлапсов" в наличии набор временных интервалов от 0,12 до 60 секунд, что при обычном воспроизведении (30 fps) ускоряет процессы от 4 до 1800 раз. Контент сохраняется в файлах-контейнерах MP4 (HEVC/AVC — видео, AAC – звук).Интерфейс приложения "Камера" остался прежним. Основные режимы съемки, в том числе, "Фото", "Портрет", "Ручной", "Видео", сменяются горизонтальными свайпами. На видоискателе можно включить опцию HDR, активировать функции ИИ (AI), выбрать подходящий фильтр, сменить основную камеру на фронтальную (или наоборот), определиться с режимом работы вспышки и т.д. Через экран настроек предлагается назначить режим измерения экспозиции (центровзвешенный, точечный, усредненный). Несколько пресетов предусмотрено для значений контрастности, насыщенности и резкости. Яркость изображения меняется вертикальными свайпами (вниз или вверх) рядом с кружком фокусировки на видоискателе. В ручном режиме самостоятельно можно определиться с чувствительностью ISO, балансом белого, фокусировкой и выдержкой. В портретном режиме на снимке размывается фон. Для "бьютификации" селфи в наличии ступени "улучшения", а также дополнительные "косметические" средства с плавной регулировкой.Фото-возможности, не претендующего на лавры флагмана или камерофона, Pocophone F1 все-таки лучше, чем можно было бы ожидать от просто заточенного на игры девайса. Кадры с тылового дуэта камер смотрите, например, здесь.Обзор Xiaomi Pocophone F1: звукРазработчики Pocophone F1 явно не ставили перед собой задачу сделать из нового аппарата "музыкальную шкатулку", хотя кое-какие попытки в этом направлении все-таки сделали. Так, "мультимедийный" динамик (на нижнем торце) работает в паре с "разговорным" (в верхней части лицевой панели), что, очевидно, должно создавать некое подобие стерео, но способностей последнего (включая максимальную громкость) хватает только на "бэк-вокал", или, проще говоря, "подпевки".Как уже отмечалось, от 3,5-мм коннектора для аудио-гарнитуры отказываться не стали. И для проводных наушников (в комплект не входят) в настройках предлагается автоматически улучшить звук, определившись с конкретным типом проводного аксессуара. При этом, из аудиоплеера "Музыка" с поддержкой форматов звука высокого разрешения можно воспользоваться 7-полосным эквалайзером с пресетами. Возможно, с фирменными наушниками какие-то существенные изменения и будут заметны, но для обычных "затычек" на ум приходит юридическое определение "попытка с негодными средствами".Для беспроводных "ушей" на вкладке "Для разработчиков" можно принудительно указать нужный кодек, в том числе aptX HD или даже LDAC.В настройках приложения "Диктофон" выбирается не только подходящее качество (высокое, стандартное, низкое), но и режим записи ("Музыка", "Голос", "Интервью"). А вот FM-тюнер, для работы которого требуется проводная гарнитура (или наушники) в качестве коротковолновой антенны, позволяет сохранять онлайн-трансляции (также в MP3-файлах).Обзор Xiaomi Pocophone F1: начинка, производительностьНе зря Pocophone F1 маркетологи прозвали "повелителем скорости". Ни один смартфон за такую цену не может похвастаться самой производительной на момент выпуска мобильной платформой — Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845). Восемь ее вычислительных ядер Kryo 385 разбиты на два кластера, при этом, первый квартет тактируется частотой до 2,8 ГГц. В тандеме с ним трудится графический ускоритель Adreno 630 (Open GL ES 3.2, Open CL 2.0, Vulkan, DirectX 12). Конфигурацию дополняют 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X.Чтобы избежать перегрева компонентов, в смартфоне решили использовать систему жидкостного охлаждения LiquidCool. Успев уже покопаться во внутренностях Pocophone F1, энтузиасты выяснили, что "кондиционер" представляет собой полую медную трубку с жидким хладагентом внутри, которая отводит тепло от процессора на алюминиевую раму корпуса.Тестирование Xiaomi Pocophone F1. Результаты в бенчмарке AnTuTuТестирование Xiaomi Pocophone F1. Результаты в бенчмарке GeekBenchТестирование Xiaomi Pocophone F1. Результаты в бенчмарке 3DMarkПо результатам основных тестов Pocophone F1 практически не отличается от флагманского Mi 8. Это и неудивительно, поскольку в них используются не только одинаковые платформы, но и равные объемы одной и той же быстрой памяти. В общем, геймеры, которые не могут позволить себе дорогие аппараты, будут довольны.Для хранилища в Pocophone F1 выделили 64 ГБ (есть также вариант с 128 ГБ) быстрой памяти типа UFS 2.1. Расширить доступный объем встроенной памяти предлагается картой microSD/HC/XC, для которой предусмотрели место на комбинированном лотке (правда, ограничение на количество гигабайт указать "забыли"). Кроме того, обычная флешка, при наличии переходника USB-OTG, легко подключается через USB Type-C.В числе диапазонов сотовой связи указаны важные для отечественных пользователей LTE-FDD — b3 (1 800 МГц), b7 (2 600 МГц) и b20 (800 МГц). С одним радиоканалом два модуля идентификации абонента формата nanoSIM работают попеременно, в режиме DSDS. Из беспроводных коммуникаций стоит также отметить 2-полосный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 ГГц + 5 ГГц) и Bluetooth 5.0. А вот интерфейса NFC, обязательного, например, для Google Pay, здесь нет, что дало желчным скептикам лишний повод назвать Pocophone "какафоном". В Китае, разумеется, по достоинству оценят умение камеры смартфона сканировать QR-коды, но речь ведь идет о глобальной версии аппарата.Для определения местоположения и навигации используются спутниковые системы GPS, ГЛОНАСС и BDS. Есть поддержка технологии A-GPS. Ни о каких двух несущих частотах GPS-приемника, как в Mi 8, речь уже не идет.Обзор Xiaomi Pocophone F1: автономностьСмартфон Pocophone F1 получил батарею повышенной емкости на 4 000 мА*ч, о наполнении которой заботится включенный в комплект 18-ваттный адаптер быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Чтобы залить аккумулятор "под горлышко" потребуется около полутора-двух часов, а вот примерно за полчаса уровень обычно не превышает 30-35%. Воспроизведение набора видеороликов в формате MP4 (аппаратное декодирование) и Full HD-качестве на полной яркости каждый час уменьшало заряд батареи примерно на 11,5-12% (должно хватить часов на восемь с гаком). Со 100%-наполненным аккумулятором можно протянуть пару суток, хотя заядлым геймерам все равно придется подзаряжать девайс каждый день. При таких же начальных условиях производитель обещает 30 часов разговоров или 146 часов прослушивания музыки.На вкладке "Питание" в настройках "Батарея и производительность" предлагается урегулировать проблемы энергосбережения, а также позаботиться о сокращении расхода заряда батареи путем контроля активности приложений.Обзор Xiaomi Pocophone F1: особенности программного обеспеченияСмартфон Pocophone F1 работает под управлением операционной системы Android 8.1.0 (Oreo), интерфейс которой заменяет глобальная версия фирменной оболочки MIUI for Poco 9.6.25.0 (OEJMIFD) специально предназначенная для этого смартфона. Внешние изменения заметны, например, в оформлении экрана настроек, а также шторки уведомлений и быстрых переключателей.В лончер теперь добавили экран приложений, который легко открыть свайпом снизу вверх. Собранные там программы предлагается разбить на группы, чтобы управлять их отображением. Причем значки приложений можно группировать не только по категориям, но и даже по цвету.В теме Poco отсутствует индикация заряда батареи в процентах. Исправить это упущение позволяет, например, установка другой темы — MyStyle.На вкладке настроек "Безграничный экран" сообщается о приложениях, корректно работающих в полноэкранном режиме. Здесь же предлагается скрыть "челку", а также поменять местами виртуальные кнопки "Меню" ("Последние приложения") и " Назад". От них вообще можно отказаться, заменив тапы по пиктограммам жестами – свайпами по экрану.В расширенных настройках собраны инструменты, облегчающие управление смартфоном одной рукой. Помимо уменьшения рабочей области экрана, для этой же цели предлагается так называемый "сенсорный помощник". Тап по этому полупрозрачному колечку открывает меню с пиктограммами для эмуляции кнопок управления, а также снятия скриншота и блокировки смартфона. В свою очередь, виртуальные кнопки панели управления можно использовать для активации дополнительных функций.Использование Poco-лончера не запрещает делить экран между двумя приложениями, а также определять временной промежуток для режимов "без звука" и "не беспокоить". Перед записью видео с экрана смартфона можно установить разрешение и качество ролика.Довольно шустро работающий дактилоскопический сканер предлагается использовать не только для разблокировки смартфона, но также для защиты личных данных и приложений. Чтобы воспользоваться ИК-распознаванием лица, в настройках потребовалось изменить установленный в настройках регион "Россия". К счастью, в процессе тестирования прилетело обновление, в котором разработчики добавили Face Unlock для Бельгии, так что гадать со странами долго не пришлось (впрочем, в запасе была еще Юго-Восточная Азия).Обзор Xiaomi Pocophone F1: покупка, выводыПоявление Pocophone F1 в продаже, без особого преувеличения, стало событием для многих геймеров. Ведь новый девайс угодил в самые доступные смартфоны на базе Snapdragon 845 вкупе с большим объемом быстрой памяти и батареей повышенной емкости. Более того, соперников с такой же мощной начинкой и за такие же деньги у Pocophone F1 просто не оказалось. Ближайшим соседом по розничной цене значится флагманский аппарат из той же "конюшни" – Xiaomi Mi 8.К числу явных достоинств Pocophone F1 стоит отнести высокую производительность, яркий IPS-экран, неплохую автономность, ИК-распознавание лица, поддержку кодеков aptX HD и LDAC для беспроводного звука, а также быструю зарядку.В новом смартфоне может не понравиться не только простецкий дизайн пластикового корпуса, но и альтернативная установка второй nanoSIM и microSD, а, кроме того, корпус без защиты от пыли и влаги. Впрочем, к серьезным недочетам можно причислить разве что отсутствие интерфейса NFC.Главное, что в Pocophone F1 есть все, что нужно практичному геймеру. Появление такого девайса избавляет от необходимости приобретать дорогостоящий флагман, внешний вид и ряд функций которого, окажутся недооцененными, а часто и просто невостребованными.Понятно, что рекордно-низкая цена относится к ключевым "фишкам" новинки. Так, на момент тестирования в официальном интернет-магазине (mi-shop.com) за Pocophone F1 в конфигурации 6 ГБ/64 ГБ оперативной/встроенной памяти просили 23 990 рублей, вариант 6 ГБ/128 ГБ обошелся бы на 2 тысячи дороже. В интернете, разумеется, можно найти еще более привлекательные приложения.Итоги обзора смартфона Xiaomi Pocophone F1Плюсы:Высокая производительностьЯркий экранНеплохая автономностьИК-распознавание лицаПоддержка кодеков aptX HD и LDACБыстрая зарядкаПривлекательная ценаМинусы:Непритязательный дизайн пластикового корпусаАльтернативная установка второй nanoSIM и microSDОтсутствие защиты от пыли и влагиНет интерфейса NFC