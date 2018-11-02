Ани Лорак продемонстрировала публике концертный наряд, которые многие сочли крайне неудачным. Особенно не понравилась фанатам отделка в виде растительного узора.

Ани Лорак продемонстрировала публике концертный наряд, которые многие сочли крайне неудачным. Особенно не понравилась фанатам отделка в виде растительного узора.Ани Лорак кочует по городам и весям со своим грандиозным шоу DIVA. Артистка выступила в Ижевске. Концерт прошел с ошеломляющим успехом. В потрясающее действо Ани вложила много сил и финансов: самая лучшая аппаратура, самые современные декорации, самые зажигательные танцы, самые яркие и провокационные наряды. И, разумеется, неподражаемый тембр самой Ани Лорак.Однако нашлись фанаты, чей вкус артистка якобы оскорбила. В частности, на певицу посыпался град критики, когда она на своей страничке в социальной сети Instagram опубликовала фотографию, на которой позирует в концертном костюме телесного цвета с внушительным декольте и украшенного растительным узором.Собственно, к этому рисунку и появились вопросы у подписчиков. По их мнению, артистка перестаралась с провокацией и ударилась в пошлость. Особенно подписчиков возбудил цветок на причинном месте певицы."Однозначно снять! Вы очень красивы без этого вульгарного костюма! Удачи!", "Ужас", "Перебор!", "Фу!!! Очень плохо!!", "И причинное место цветочком прикрыто, ужасный костюм", "Как шикарно выглядит Каролина на концертах в приличных залах... платье в пол... грация.. скромность... голос звучит как шедевр и слушаешь именно ПРОИЗВЕДЕНИЕ.. а не смотришь на дешевую театральную.... очень хочется пожелать Каролине одеться и заняться творчеством вокалиски.. а не стриптизши... костюм ужасен.. вульгарные.. дешевый вид.... провал.... и любая песня не будет услышана за таким внешним видом... жаль... теряется лицо профи... а вот почему это большой вопрос... всем понятно.. что это маска...... способ защититься.. забыться путем выпячивания всего.... вот мол посмотрите какая я.... но нам не такая ты нужна и не такую мы тебя любим.... вернись, Каро настоящая... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)" – высказались расстроенные пользователи Сети.