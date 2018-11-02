В Москве задержан циничный грабитель, который украл сумку у пенсионерки, а после протащил женщину по асфальту на своей машине.

В Москве задержан циничный грабитель, который украл сумку у пенсионерки, а после протащил женщину по асфальту на своей машине.Инцидент попал в объектив камеры наблюдения. Пожилая женщина оставила сумку на скамейке у дома, а сама отошла на пару метров. В этот момент у подъезда остановился автомобиль. Вышедший из него мужчина схватил чужую вещь и попытался сесть в машину. На кадрах видно, что пенсионерка пытается остановить вора, но после небольшой стычки он резко жмет на газ."Злоумышленник начал движение на транспортном средстве и протащил пожилую женщину по асфальту, а после того, как она упала, скрылся. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний житель столицы. Похищенное имущество изъято", — сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД России.