Певица Монеточка выпустила новую песню Не хочу ничего знать, которая вошла в саундтрек к российскому фильму ужасов Проигранное место. Премьера картины Надежды Михалковой состоялась в этот четверг, 1 ноября.

Певица Монеточка выпустила новую песню "Не хочу ничего знать", которая вошла в саундтрек к российскому фильму ужасов "Проигранное место". Премьера картины Надежды Михалковой состоялась в этот четверг, 1 ноября.Главными героями фильма являются ученики старшей школы, в жизни которых начинают происходить ужасные события. Подростки рассказывают друг другу детскую страшилку о проигранном месте в кинотеатре. Каждый, кто садится на это зловещее место – умирает. Сначала никто не верит в эту историю и называет ее выдумкой.Однако вскоре в городе начинают происходить страшные события: школьники погибают один за другим. Тогда старшеклассники решают провести собственное расследование и узнать, как связаны все смерти с этим жутким местом в зале кинотеатра.Одну из главных ролей в фильме исполнила старшая сестра режиссера Анна Михалкова. Она сыграла мать одного из учеников.Ранее певица Монеточка выпустила с музыкантом Noize MC песню "Чайлдфри", которая сразу привлекла внимание правоохранителей. Адвокат Сергей Афанасьев утверждает, что слова песни могут спровоцировать детей на самоубийство.В сентябре этого года молодая исполнительница приняла участие в шоу "Поле чудес" и даже вышла в финал. Однако ей так и не удалось стать героиней суперигры. В качестве утешительного приза Леонид Якубович вручил певице мультиварку.