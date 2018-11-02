Российский актер Михаил Ефремов удивил поклонников своего творчества из России странным заявлением, сделанным во время гастрольного тура по Украине. Перед местными журналистами он был весьма щедр на критику в адрес собственной страны. Некоторые считают, что артисту стоит задумать о переезде в Незалежную.

Российский актер Михаил Ефремов удивил поклонников своего творчества из России странным заявлением, сделанным во время гастрольного тура по Украине. Перед местными журналистами он был весьма щедр на критику в адрес собственной страны. Некоторые считают, что артисту стоит задумать о переезде в Незалежную.Гастрольный тур Михаила Ефремова, который вместе с поэтом Андреем Орловым, известным под сценическим псевдонимом Орлуша, отправился радовать украинцев стихами и сценками об ужасах СССР и России, с самого начала приобрел скандальный оттенок. Еще больше вопросов к артисту появилось после его интервью украинскому радио "Новое время".Михаил Ефремов рассказал своим украинским собеседникам, дескать, "коммунистический морок" в России закончился. Впрочем, лучше от этого, по его словам, не стало, ведь появился уже другой – имперский. "Это фантомные боли", – диагностировал актер. Эти слова вкупе с его концертной программой, которой он потчует зрителей на Украине, создали стойкое ощущение, что артист отправился за границу для того, чтобы поливать грязью родину."Меня удивляет насколько Ефремов в последнее время стал ненавидеть свою страну", – рассказал "" член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. Впрочем, в том, что он отправился на Украину, выступает там и дает интервью местным изданиям, по его мнению, нет ничего ни удивительного, ни предосудительного. "Он артист, он должен быть вне рамок и границ, чтобы дарить свое искусство всему миру", – подчеркнул эксперт."Но когда человек выступая на украинском радио поливает грязью свою страну это уже сродни предательству. Он прекрасно понимает, что любые гадости в адрес России будут использованы враждебно настроенными к нашей стране украинскими властями в свою пользу", – добавил Вадим Манукян.В России уже были деятели культуры, которые уж слишком усердствовали в критике своей страны и не уставали нахваливать Украину. И если Михаилу Ефремову так близки их взгляды, то, возможно, стоит задуматься о переезде. "Если он так любит Украину в ее нынешнем виде и так ненавидит современную Россию, может ему самое время пойти по пути Максаковой?", – задался вопросом Вадим Манукян.Отметим, актер Марат Башаров поддержал своего друга Михаила Ефремова, хоть и, по собственному признанию, не слышал, что тот сказал на украинском радио. "Думаю, что каждый человек, гражданин, живущий в нашей стране и любой точке мира, имеет право на выражение своей точки зрения. Понятно, что он публичный человек, но это его мнение. Уже проблема каждого – воспринять это по-своему", – цитирует его .О свободе на выражение собственного мнения вспомнил и ведущий Владимир Соловьев. "Я бы не хотел комментировать его слова, потому что у нас свобода слова и каждый может говорить то, что считает нужным", – цитирует его . "Его право считать так, как он считает. Многие считают совсем иначе", – заметил ведущий."Михаил – талантливый актер, у него есть свое право на видение того, что происходит. Кому-то это кажется "мороком и фантомными болями", а кому-то – возрождением России. Если ему это кажется фантомами, советую ему съездить в Крым, поговорить с гражданами Российской Федерации и понять, что думают они", – посоветовал Владимир Соловьев.Напоследок он заметил, что следить за каждым словом артиста важно, когда он находится на сцене и исполняет роль. В случае же выражения собственных политических взглядов это не столь существенно.