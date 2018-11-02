Денежная помощь составляет 9752 рубля

Денежная помощь составляет 9752 рубляВо Владимирской области с начала этого года семьи получают ежемесячную выплату при рождении или усыновлении первого ребенка. Денежная помощь составляет 9752 рубля.Пособие положено семьям, среднедушевой доход которых не превышает 16 тысяч рублей. Например, семья из 3-х человек может получать пособие, если общий доход в месяц не превышает 47772 рубля.Правом на такую поддержку воспользовались уже 1758 мам. На выплаты направили 101 миллион рублей.Если вы хотите написать заявление о назначении выплаты в связи с рождением первенца, нужно придти в учреждение соцзащиты населения по месту постоянного проживания. С собой нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справки о доходах семьи за последний год, реквизиты счета в банке и СНИЛС всех членов семьи.Пособие платят до достижения ребенком возраста полутора лет.