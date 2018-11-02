В Пензенской области из-за пожара в частном доме погиб мужчина и двое его маленьких сыновей.

В Пензенской области из-за пожара в частном доме погиб мужчина и двое его маленьких сыновей.Трагедия произошла в ночь на 2 ноября в городе Каменка. Пожарные получили сигнал о том, что на Советском проезде горит дом, около часа ночи. Здание выгорело полностью."После тушения пожара в доме были обнаружены тела 40-летнего мужчины и двух его сыновей: младенца и трехлетнего малыша", — рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области.Мама мальчиков ночью находилась на работе, поэтому осталась жива. Что стало причиной пожара сейчас устанавливается.