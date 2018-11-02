Женщина обратилась в банк с целью получения кредита в размере 500 тысяч рублей. Однако подлинность ее паспорта вызвала сомнение у специалистов...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Басманному району задержали 36-летнюю женщину, подозреваемую в покушении на мошенничество в сфере кредитования.В полицию поступило заявление от сотрудника одного из кредитных учреждений на Земляном Валу. Он сообщил, что в банк обратилась женщина с целью получения кредита в размере 500 тысяч рублей. Однако подлинность ее паспорта вызвала сомнение у специалистов банка, и они обратились в полицию.Осуществляющие патрулирование территории сотрудники ППСП прибыли по вышеуказанному адресу и задержали подозреваемую.Полицейские установили, что женщина представила в банк паспорт, который, согласно справке об исследовании, выданной в ЭКЦ УВД по ЦАО, имеет признаки подделки.Отделением дознания ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61