Потерпевшие сообщили, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал от них денежные средства...

«Инспекторы ОДН совместно с оперативниками уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное задержали 18-летнего молодого человека, подозреваемого в совершении разбоев», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть поступили два сообщения о разбойных нападениях. Потерпевшие сообщили, что неизвестный, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал от них денежные средства, однако, получив отказ, скрылся с места происшествия. Заявители описали приметы подозреваемого, одной из которых были кроссовки яркой окраски. Информация о происшествиях и приметы подозреваемого были доведены до личного состава ОМВД.Возвращаясь со службы, инспекторы ОДН ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное на одной из станций метрополитена заметили молодого человека, похожего по описанию. Полицейские сообщили об этом в дежурную часть отдела и продолжили наблюдение. Прибывшие сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 18-летний молодой человек, у которого был обнаружен и изъят предмет, похожий на нож.По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявления дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22