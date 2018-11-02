Полузащитник сборной Бельгии и Манчестер Сити Кевин Де Брёйне получил травму в матче Кубка лиги с Фулхэмом и был заменен. Тяжесть повреждения футболиста будет установлена после тщательного обследования.

Полузащитник сборной Бельгии и "Манчестер Сити" Кевин Де Брёйне получил травму в матче Кубка лиги с "Фулхэмом" и был заменен. Тяжесть повреждения футболиста будет установлена после тщательного обследования.В конце матча с "Фулхэмом" Де Брёйне столкнулся с защитником Тимоти Фосу-Менса. Кевина пришлось заменить. Предполагается, что у бельгийца травма колена. В пятницу полузащитнику будет проведено тщательное медицинское обследование. По его итогам станет ясно, понадобится ли одному из лидеров чемпионов Англии операция.Кевин Де Брёйне уже пропустил два месяца из-за травмы колена, и только в октябре вернулся в общую группу. В текущем чемпионате Англии бельгиец сыграл лишь три встречи.