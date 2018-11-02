Владимир Епифанцев не перестает шокировать поклонников. После информации о разводе он пустился во все тяжкие. Некоторые поклонники даже заподозрили, что брутальный актер, отличающийся вспыльчивым характером, подсел на запрещенные препараты.

Владимир Епифанцев не перестает шокировать поклонников. После информации о разводе он "пустился во все тяжкие". Некоторые поклонники даже заподозрили, что брутальный актер, отличающийся вспыльчивым характером, подсел на запрещенные препараты.Слухи поползли после серии провокационных снимков в Интернете и в личном блоге актера. А в сети появились кадры, где Епифанцев и еще несколько неизвестных мужчин совершают подозрительную сделку в темном ангаре с пожилой женщиной, которую сопровождают четыре красотки.Позже выяснилось, что новоиспеченный холостяк стал главным героем зажигательного клипа группы Combat Cars "Мука". Владимир Епифанцев отлично провел время на съемках с яркими красотками. Актер расцвел в окружении молодых дарований и в какой-то момент пустился в пляс. По сюжету клипа, семья "хлебопекарей" совершает очередную сделку в ангаре. Всем заправляет Мама, опыт которой позволяет вести конструктивные переговоры с заказчиками."Мы похулиганили от души. У нас была классная команда и локации. Ресторан после съемок с мукой отмывали два дня. В съемках приняли участие потрясающие актеры. Мамочка покорила всю нашу команду своей безграничной энергией. Несмотря на почтенный возраст, она стоически вынесла все трудности съемочного процесса, в том числе ночную смену. Также было круто вживую понаблюдать за работой потрясающего актера Владимира Епифанцева. Навсегда запомним наши совместные танцы. Клип "Мука" получился как короткометражный фильм, с несколькими локациями, профессиональными актерами и бандой "опасных" чуваков", – рассказали солистки Combat Cars.