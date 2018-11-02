На встрече с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем Бермудесом президент России Владимир Путин попросил передать наилучшие пожелания и горячий привет Раулю Кастро. В ответ Диас-Канель сказал, что привез Путину братский привет от Кастро.

На встрече с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем Бермудесом президент России Владимир Путин попросил передать наилучшие пожелания и горячий привет товарищу Раулю Кастро.В ответ Диас-Канель сказал, что привез Путину братский привет от Кастро. Он подчеркнул, что этот визит имеет огромное значение, так как означает продолжение и преемственность отношений Кубы с РФ.Как сообщает РИА Новости, Путин отметил, что Россию и Кубу объединяют дружба, взаимная поддержка и помощь. По его словам, отношения двух стран складывались десятилетиями и самого начала имели стратегический характер. Торгово-экономические связи между двумя странами укрепляются. Так, в прошлом году рост товарооборота составил 17 процентов.В свою очередь Диас-Канель рассказал, что визит Путина на Кубу четыре года назад стал важной вехой в развитии двусторонних отношений. Он пригласил Путина вновь посетить остров в следующем году.