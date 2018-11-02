Провели проверку. После наших сюжетов о проблемах жителей в Ставрово, в посёлок наведалась комиссия департамента ЖКХ с проверкой. Чиновники пообщались с жителями на тему «перетопов», а также своими глазами увидели проблемы благоустройства. К каким выводам пришли ревизоры, смотрите в следующем сюжете.

Провели проверку. После наших сюжетов о проблемах жителей в Ставрово, в посёлок наведалась комиссия департамента ЖКХ с проверкой. Чиновники пообщались с жителями на тему перетопов, а также своими глазами увидели проблемы благоустройства. К каким выводам пришли ревизоры, смотрите в следующем сюжете.(пос. Ставрово)С визитом в Ставрово приехала комиссия департамента ЖКХ. Чиновники инициировали проверку после ряда сюжетов нашего телеканала. На улице Комсомольской недовольство жителей достигло своего пика. Еще в августе мы рассказывали, что люди жалуются на "перетоп" в квартирах. Поставщик тепла не соблюдает температурный режим, а жители из-за этого переплачивают за тепло и горячую воду. К этой проблеме добавилось еще одна - недоделанный ремонт придомовой территории.Валентина Карпова, житель дома № 11 по улице Комсомольской: "Мы, в общем, собрали все документы, протокол выставили: какие нам работы нужно было сделать. Но однако же нам ничего не сделали практически, вот муниципальную дорогу немного заровняли и всё".Этот вопрос администрация поселка будет решать с подрядчиком в судебном порядке. Материалы для иска уже подготовили. Взяли на контроль и проблему "перетопа". В ближайшее время будет создан проект реконструкции Центрального теплового узла, который полностью должен избавить жителей от переплаты за избыточное теплоснабжение, а также…Андрей Фролов, председатель правления ТСЖ Ставрово-13: "Завтра, глава администрации сказал, что мы встречаемся с ресурсоснабжающей организацией для сверки на наличие "перетопов". Я думаю, что жители могут рассчитывать на перерасчёт в этом отопительном сезоне".А у десятого дома на Комсомольской комиссия оценивает благоустройство территории. 26 октября мы уже рассказывали о качестве ремонта дороги в этом дворе. Полотно на пешеходных дорожках неровное, а к тротуару рабочие приладили старый бордюрный камень. Жители таким качеством работ не довольны.Виолетта Олейникова, житель дома №10 по улице Комсомольской: "Нам в принципе не нравится, как сделали тротуар. Вы посмотрите: он кривой, неказистый, какой-то кусковой вышел, такой не цельный, а кусковой. Сейчас у нас немного денег осталось от федеральной программы, мы хотим ограждения".Виктор Ермаков, глава администрации поселка Ставрово: "Когда делалось – всё было так! Вроде никаких вопросов не возникало, больших проблем не возникало. Есть проблемы. Мы их услышали сегодня, попробуем сделать, помочь и привезти в соответствие те незначительные штрихи, которые не доделались".Комиссия во главе с первым заместителем департамента ЖКХ все вопросы жителей взяла на контроль, а так же обязала администрацию посёлка пристальнее следить за наказами людей и согласовывать с ними все работы. По итогу проверки чиновники признали: в работе местной администрации есть нарушения.Елена Семёнова, первый зам. директора департамента ЖКХ: "Проблема самая основная – это несогласование мнения администрации и жителей. Жители хотят одно, администрация принимает решение, которое жители не готовы принять. Поэтому жители возмущаются. С ними проекты не согласовываются, что является грубейшим нарушением".Теперь люди надеются, что под контролем чиновников департамента все недоделки наконец устранят.