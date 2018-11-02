Появился первый снимок со съемок восьмого сезона фэнтезийного телесериала, снятого по циклу романов Песнь Льда и Огня Джорджа Р. Р. Мартина. Фотография главных героев саги Игра престолов появилась на обложке американского журнала Entertainment Weekly.

Появился первый снимок со съемок восьмого сезона фэнтезийного телесериала, снятого по циклу романов "Песнь Льда и Огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Фотография главных героев саги "Игра престолов" появилась на обложке американского журнала Entertainment Weekly.На снимке изображены два главных персонажа серии – Матерь драконов Дейенерис Таргариен и ее племянник Джон Сноу. Их сыграли британские актеры Эмилия Кларк и Кит Харингтон. В финале герои будут бороться за Железный трон – символ верховной власти над Семью Королевствами.Исполнительный продюсер сериала Брайан Когман рассказал в интервью изданиюEntertainment Weekly, что в финальном сезоне "" все персонажи, у которых были отдельные сюжетный линии, наконец-то соберутся все вместе для того, чтобы "противостоять общему врагу, разобраться с собственным прошлым и сделать моральный выбор перед лицом неминуемой смерти".В июле этого года представитель канала HBO Кейси Блойс заявил, что финал телесериала потом еще долго будут обсуждать поклонники. "Это подходящий способ завершения для одного из лучших шоу в истории телевидения", – сказал он.Напомним, что премьера финала "Игры престолов" состоится весной 2019 года. Съемки восьмого сезона завершились в начале июля.