Корреспонденты проехались на улицам Владимира и Коврова

Корреспонденты проехались на улицам Владимира и КовроваВ утренних новостях на «Первом канале» рассказали об убитых дорогах Владимирской области. Корреспонденты проехались на улицам Владимира и Коврова.Путь съемочной группе указывала «Карта убитых дорог», составленная активистами. Журналисты посмотрели и центральные улицы, например, Абельмана в Коврове, и периферию дальние районы - в областной столице они выбрали микрорайон Вилки.Всего, по данным активистов, в регионе нужно отремонтировать почти 600 километров дорог. В списки «убитых» попадают даже не построенные еще улицы и трассы, которые очень нужны местным жителям. Во Владимире ждут проезд между улицами Сперанского и Чапаева – там уже несколько лет никак не достроят дорогу, которая свяжет 2 микрорайона города.Местные чиновники пообещали, что в следующем году область получит дополнительное финансирование и убитых дорог в регионе станет значительно меньше.