Телеведущая села на диету. Дана Борисова поделилась поклонниками секретом быстрого похудения.

Телеведущая села на диету. Дана Борисова поделилась поклонниками секретом быстрого похудения.Звезда отправилась на остров Самуи, что находится Сиамском заливе Тихого океана. Дана Борисова принимает солнечные ванны, купается и посещает спа.Однако отпуск для Борисовой – это не повод расслабиться и не следить за питанием. Наоборот, благодаря строгой диете ей удалось похудеть на полтора килограмма.Знаменитость давно сетовала, что до идеала ей осталось сбросить совсем чуть-чуть. Однако долгое время вес не уходил."Счастье есть. За неделю отдыха я скинула 1,5 кг – и только потому, что ела исключительно рыбу целыми днями Здесь, на Самуи, она вполне доступна. Буду вспоминать этот марафон долгую зиму!" – отметила Дана Борисова в личном Instagram.Напомним, что Борисова уже более года ведет трезвый образ жизни. Знаменитость прошла курс лечения от алкогольной и наркозависимости и теперь не позволяет себе срываться.Отметим, что после реабилитации 42-летняя активно занялась собой. Недавно она сделала подтяжку лица с помощью рассасывающихся нитей. Последствия процедуры заживали долго и какое-то время причиняли дискомфорт, однако результат оказался потрясающим. От взгляд не отвести. Кроме того телеведущая немного скорректировала форму губ. Сделала их более пухлыми.