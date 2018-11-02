Стало известно, что молодая возлюбленная подарила Александру Градскому сына. Блогер Лена Миро не смогла сдержать эмоций по этому поводу.

Стало известно, что молодая возлюбленная подарила Александру Градскому сына. Блогер Лена Миро не смогла сдержать эмоций по этому поводу.На своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал" Лена Миро, известная своим острым языком, прошлась по прославленному артисту, наставнику шоу "Голос" Александру Градскому. Свой текст она озаглавила так: "Садистка какая-то".Вначале Лена Миро призналась, что испытывает к пожилым людям уважение и "особенный трепет". Она объяснила: "Их нужно оберегать. Помогать донести сумки из магазина. Не расстраивать их, не спорить, не огорчать. Мало ли, вдруг сосудик лопнет от напряжения, и помрет пожилой человек просто так? Нехорошо".Далее блогер заявила, что не все такие хорошие, как она, и перешла к теме. Лена объявила о том, что гражданская супруга Марина Коташенко родила Александру Градскому сына, а потом начала фантазировать, как же прошло зачатие, признавшись, что не может отделаться от этой мысли."Старый, больной человек, лишний вес которого намекает на скорый инсульт. Сверху он, снизу? И молодая жена пытается выжать из несчастного хотя бы каплю. Лицо багровеет. Глаза наливаются кровью. Тучный пенсионер задыхается. Может быть, даже пукает от усердия. Вот-вот, казалось бы, и конец – но нет, в таком возрасте эрекция крайне нестойкая. Нужно начинать все сначала. И ведь с первого раза, даже если подгадать овуляцию, далеко не факт, что наступит беременность. Кто ответит за то, если сердце не выдержит?!" – задала риторический вопрос Миро.В заключение Лена высказала надежду: "Может быть, молодая жена издевалась все-таки не над грузным и старым мужем? Ну не могу я принять того факта, что совести у женщины нет – издеваться над стариком в постели!"Напомним, избранница Александра Градского младше его на 32 года – однако влюбленных разница в возрасте не смущает. Влюбленные вместе уже 15 лет. В 2014-м у них родился сын Александр. У мэтра отечественной сцены есть двое старших детей – 37-летний Даниил и 32-летняя Мария.