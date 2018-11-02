По мнению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, отверстие в обшивке корабля Союз МС-09 могло быть сделано на космодроме Байконур.

По мнению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, отверстие в обшивке корабля "Союз МС-09" могло быть сделано на космодроме Байконур."Мы отрицаем, что это могло быть сделано на московском заводе. Байконур остается как вариант, или какие-то экзотические версии", — сообщил он РИА Новости.Утечка воздуха была обнаружена на МКС 30 августа. Выяснилось, что воздух уходит через искусственное отверстие в стенке бытового отсека корабля "Союз МС-09". Космонавты ликвидировали утечку с помощью специального герметика и заплат.В РКК "Энергия" (компания-производитель космического корабля) исключили версию производственного брака. Как пояснил глава Роскосмоса, технология производства устроена так, что подойти к кораблю можно только по пропускам, везде стоят камеры, а инструмент выдается строго под расписку для определенных работ.На 15 ноября запланирован выход российских космонавтов Алексея Овчинина и Сергея Прокопьева в открытый космос, чтобы осмотреть "дыру" снаружи корабля."Космонавты должны вскрыть поверхность, увидеть отверстие и увидеть, что на этом отверстии находится. Если там есть герметик, значит, отверстие было сделано на Земле", — объяснил Дмитрий Рогозин."Дырявый" "Союз МС-09" останется в составе Международной космической станции до 20 декабря, когда нынешняя экспедиция вернется на Землю. По итогам совещания главных конструкторов корабль был допущен к продолжению полета и использованию в качестве спасательной капсулы.