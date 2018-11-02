Концерн ПВО Алмаз-Антей досрочно передал российским военным последний в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 Триумф. Торжественная церемония прошла на полигоне Капустин яр, что в Астраханской области.

Концерн ПВО "Алмаз-Антей" досрочно передал российским военным последний в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф". Торжественная церемония прошла на полигоне "Капустин яр", что в Астраханской области, сообщает агентство ТАСС.Производители уточнили, что перед тем, как отдать ЗРК армии, на полигоне провели испытания: успешно обнаружила и взяла на сопровождение реальную воздушную цель.C-400 – самый современный российский комплекс ПВО средней и большой дальности. Сейчас он вооружается ракетой с радиусом действия до 250 километров. Однако недавно была испытана ее новая модификация, способная достать любую воздушную цель на расстоянии до 400 километров.