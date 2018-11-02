Россияне определили главные объединяющие символы России в преддверии Дня народного единства. Об этом стало известно из опроса ВЦИОМ, передает ТАСС

Согласно результатам исследования, основными символами России стали народ, любовь к Родине и патриотизм. Главными культурными символами участники опроса назвали роман Война и мир Льва Толстого, комедию Эльдара Рязанова Ирония судьбы, или С легким паром и гимн России в качестве объединяющей песни.Большинство россиян (51%) посчитали главным праздничным блюдом оливье. Другими объединяющими кулинарными символами опрошенные назвали селедку под шубой, пельмени и борщ.Символы культуры не играют той роли для интеграции российского социума, которую сегодня выполняют великие исторические события и достижения государства — Победа, Крым, патриотизм, армия, — резюмировал руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов.