Главной проблемой для россиян стал рост цен. По итогам последнего опроса населения, повышение стоимости товаров и услуг стоит на первом месте в списке проблем у каждого седьмого из десяти респондентов.

Главной проблемой для россиян стал рост цен. По итогампоследнего опроса населения, повышение стоимости товаров и услуг стоит напервом месте в списке проблем у каждого седьмого из десяти респондентов.Уровень обеспокоенности россиян высокими ценами и инфляцией вэтом году приблизился к рекордному. Выше он был лишь в 2014-м. Опрос провелхолдинг "Ромир".За прошедшие 4 года количество россиян, которые экономят наодежде и отдыхе, сократилось с 25 до 17%. При этом число граждан, которыеограничивают расходы покупками товаров первой необходимости, за этот же период уменьшилосьдо 25%.В прошлом году, напоминают социологи, на первое местоопрошенные ставили бедность и низкие доходы. Однако теперь эти проблемыспустились на вторую строку рейтинга. Лидирует же в списке повышение стоимоститоваров и услуг.На третье место среди наиболее значимых общественных проблемвновь вышла коррупция – об этом заявили 43% опрошенных. Это значение оказалосьсамым высоким за 5 лет. Острее других проблема коррупции стоит в мегаполисах(51%), спокойнее всего к ней относятся сельские жители (35%).Четвертое и пятое места рейтинга заняли безработица ипроблемы ЖКХ. При этом проблемы поиска работы волнуют максимальное количествороссиян за последние пять лет – 42 % опрошенных.Что же касается главной проблемы, то рост цен не особоволнует граждан в возрасте от 18 до 24 лет, а также жителей городов снаселением до 100 тысяч человек (64 процента). Больше Самый высокий уровеньобеспокоенности показали жители мегаполисов.