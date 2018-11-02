Главной проблемой для россиян стал рост цен. По итогам
последнего опроса населения, повышение стоимости товаров и услуг стоит на
первом месте в списке проблем у каждого седьмого из десяти респондентов.
Главной проблемой для россиян стал рост цен. По итогам
последнего опроса населения, повышение стоимости товаров и услуг стоит на
первом месте в списке проблем у каждого седьмого из десяти респондентов.
Уровень обеспокоенности россиян высокими ценами и инфляцией в
этом году приблизился к рекордному. Выше он был лишь в 2014-м. Опрос провел
холдинг "Ромир".
За прошедшие 4 года количество россиян, которые экономят на
одежде и отдыхе, сократилось с 25 до 17%. При этом число граждан, которые
ограничивают расходы покупками товаров первой необходимости, за этот же период уменьшилось
до 25%.
В прошлом году, напоминают социологи, на первое место
опрошенные ставили бедность и низкие доходы. Однако теперь эти проблемы
спустились на вторую строку рейтинга. Лидирует же в списке повышение стоимости
товаров и услуг.
На третье место среди наиболее значимых общественных проблем
вновь вышла коррупция – об этом заявили 43% опрошенных. Это значение оказалось
самым высоким за 5 лет. Острее других проблема коррупции стоит в мегаполисах
(51%), спокойнее всего к ней относятся сельские жители (35%).
Четвертое и пятое места рейтинга заняли безработица и
проблемы ЖКХ. При этом проблемы поиска работы волнуют максимальное количество
россиян за последние пять лет – 42 % опрошенных.
Что же касается главной проблемы, то рост цен не особо
волнует граждан в возрасте от 18 до 24 лет, а также жителей городов с
населением до 100 тысяч человек (64 процента). Больше Самый высокий уровень
обеспокоенности показали жители мегаполисов.