Клуб Ди.Си.Юнайтед, в составе которого выступает английский нападающий Уэйн Руни, выбыл в 1/8 финала плей-офф чемпионата МЛС. Сам Руни не реализовал послематчевый пенальти.

Клуб "Ди.Си.Юнайтед", в составе которого выступает английский нападающий Уэйн Руни, выбыл в 1/8 финала плей-офф чемпионата МЛС. Сам Руни не реализовал послематчевый пенальти.Основное время матча с клубом "Коламбус Крю" завершилось вничью 1:1. В дополнительные 30 минут соперники забили по мячу – 2:2. Пришлось выявлять победителя с помощи послематчевых пенальти. Уэйн Руни бил первым в своей команде и не смог переиграть вратаря "Крю" Зэка Стеффена. Затем одноклубники Уэйна допустили еще два промаха. Клуб из Вашингтона проиграл 2:3 и выбыл из розыгрыша.Бывший капитан сборной Англии Уэйн Рни пришел в "Ди.Си.Юнайтед" прошлым летом из "Эвертона". 33-летний нападающий выходил на поле в 20 матчах и забил 12 мячей.