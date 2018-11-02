Изучив экономические и социально-психологические характеристики современных основателей бизнес-династий, учёные пришли к интересному выводу. Также исследователи рассказали, с какими проблемами сталкиваются российские капиталисты.

Качественные отношения в кругу семьи способствуют зарождению бизнес-династий. К такому выводу пришли психологи из Тюменского государственного университета, изучив значимые экономические и социально-психологические характеристики современных основателей бизнес-династий.В исследовании приняли участие 90 человек, все они являются владельцами семейного либо несемейного бизнеса российского или международного уровня. Важно подчеркнуть, что все участники сами руководят своими предприятиями.Сбор данных осуществлялся по схеме ex-post-facto, то есть учёные искали обратную силу закона. Речь идёт о тенденциях, которые повлияли на зарождение и становление семейного бизнеса, который передаётся из поколения в поколение.Психологи разработали специальные анкеты, которые включали вопросы о развитии бизнеса и отношениях в семье, желании передать руководство предприятием следующему поколению и так далее."Исследование показало, что в построении бизнес-династий, точнее, в решении продолжить начатое дело в кругу семьи и передать его детям, первостепенное значение имеют характеристики межличностных отношений. А характеристики владельца бизнеса (пол, возраст, образование и тому подобное) и способ ведения бизнеса имеют второстепенное значение", – сообщила доцент кафедры общей и социальной психологии ТюмГУ Юлия Мурзина.Психолог отмечает, что сознательный отказ от построения бизнес-династий (на примере Билла Гейтса или Уоррена Баффета), а также выявленные среди современных русских "капиталистов" тенденции разделения семьи и бизнеса являются проявлением "слабости" семейных отношений.Между тем Мёрдоки, Хилтоны, Форды, Уолтоны и другие династии сегодня формируют мировую экономику и могут послужить примером успешного ведения бизнеса несколькими поколениями. В Великобритании, к примеру, две трети предприятий являются семейными, и их вклад в ВВП страны оценивается более чем в 25%."В сплочённой, дружной семье, где один из её членов ведёт бизнес, вопрос о передаче дела следующему поколению будет решаться однозначно и положительно", – говорит Юлия Мурзина.В России же пока не ведётся профильной статистики по предприятиям семейного бизнеса и отсутствуют специализированные научные учреждения, занимающиеся развитием этого вида предпринимательства. В числе объективных причин – "короткая" история предпринимательства в современной России и резкое колебание темпов роста российской экономики по сравнению с мировыми."Семейный бизнес в России только проходит этап своего становления, – отмечает автор исследования. – Первые коммерсанты 1990-х годов сейчас вступают в тот возраст, когда нужно планировать передачу дел новому поколению. Но из-за отсутствия практики изучения и поддержки семейного бизнеса эти компании развиваются спонтанно, испытывая при этом ряд типичных сложностей".По мнению экспертов, значимой социально-экономической тенденцией, характерной как для России, так и для мира в целом, в ближайшем будущем станет регионализация бизнеса. Поэтому тема социально-психологического изучения возрождения семейного бизнеса приобретает особую значимость."Создание бизнес-династий можно сделать новым социально-экономическим "трендом". Такая работа позволит укрепить современные семьи и возродит лучшие традиции дореволюционных бизнес-династий в России", – заключила Юлия Мурзина.Подробнее об этом исследовании рассказывается в статье, опубликованной в издании Journal of International Studies.Кстати, ранее учёные объяснили, почему совы ведут бизнес успешнее жаворонков, а пессимисты справляются с этой задачей лучше оптимистов. Также авторы проекта "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, почему нельзя смешивать работу и личную жизнь.