Установил видеокамеру в дамском туалете. Региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего жителя города Коврова. По данным следствия, в апреле нынешнего года подозреваемый разместил в женском туалете своего офиса видеозаписывающее устройство. Более полугода камера фиксировала все действия женщин

Установил видеокамеру в дамском туалете. Региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении 58-летнего жителя города Коврова. По данным следствия, в апреле нынешнего года подозреваемый разместил в женском туалете своего офиса видеозаписывающее устройство. Более полугода камера фиксировала все действия женщин. Сделанные видеозаписи мужчина смотрел и хранил на рабочем месте. Вычислили злоумышленника по первому кадру. При установке включенное устройство зафиксировало личность подозреваемого. Пока потерпевшими признаны три сотрудницы. Мужчина с работы уволился. Уголовное дело завели по статье "нарушение неприкосновенности частной жизни человека". Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.