Российская певица и модель раскрыла читательницам Дни.ру секреты красоты и сохранения молодости. Софи Кальчева точно знает, как в 37 лет выглядеть на 18.

Российская певица и модель раскрыла читательницам "Дни.ру" секреты красоты и сохранения молодости. Софи Кальчева точно знает, как в 37 лет выглядеть на 18.Софи призналась, что ее шикарное тело – это результат упорной работы над собой. Она очень довольна своим внешним видом. Девушка уверена, что нет предела совершенству. В ближайшее время Софи Кальчева планирует чуть-чуть скорректировать вес и немного нарастить мышцы.Артистка отметила, что знает как минимум три секрета красоты. "Во-первых: настроиться на положительные эмоции и думать о красивой фигуре – это работает! Во-вторых: спорт, конечно же. Причем, стараться не пропускать тренировки, не пренебрегая своим телом. Если не получается хотя бы два раза в неделю находить время на фитнес – замените его прогулками на свежем воздухе – это поможет вашему внутреннему состоянию и здоровью в целом. В-третьих: телу необходимо уделять внимание не только физическими нагрузками, но и давать передышки – делать массажи", – поделилась с корреспондентом "Дни.ру" Софи Кальчева.Также артистка настоятельно советует приобрести домой весы и раз в три дня проверять результат тренировок – это будет дополнительно мотивировать на достижение цели. Чаще ходить пешком и отказаться от лифта."И любите себя, если есть какие-то недостатки – не ставьте на себе крест, совершенствуйтесь. Не мучайте себя – это ужасно действует на нервы и психику. Лучше съесть что-то вкусное, но в маленьких количествах, на следующий день старайтесь ограничить приемы любимой пищи. И больше находитесь в движении", – добавила Кальчева, раскрывая секреты красоты и здоровья.Певица отметила, что ей тоже иногда очень тяжело удержаться от соблазнов и не попробовать что-нибудь вкусненькое, тем более ее мама профессиональный повар. Софи с детства обожает сладкое."Не всегда придерживаюсь, как сейчас модно говорить, ЗОЖ: могу позволить себе и курочку, и картофель, – люблю вкусную пищу, иногда балую себя. С детства не люблю печенье и сахар в виде добавки к чаю. Мне всегда интересно попробовать что-нибудь новенькое. К фастфуду отношусь не плохо, не хорошо. Я очень редко его ем, ни разу в жизни не съела полностью гамбургер или чизбургер. Из категории предпочту мороженое или картофель-фри", – призналась артистка.редко готовит сама, обычно артистка встает за плиту только по настроению. Однако неумехой ее назвать нельзя, звезда унаследовала кулинарный талант от родительницы."Я готовлю, когда родители уезжают из города: мама – профессиональный повар – способствовала моему освоению кулинарных навыков, но до сих пор берет ответственность за желудки членов семьи на себя. Бывает, просыпаюсь с желанием приготовить определенное блюдо, делаю это сама. Вообще, смогу накормить любого", – раскрыла секреты красоты и молодости .