Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, используя счета различных фиктивных организаций...

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ГСУ ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке бойцов Росгвардии г. Москвы пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Оперативниками установлено, что злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, используя счета различных фиктивных организаций. Фигуранты извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения от поступивших денежных средств на общую сумму более 9 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали четверых подозреваемых. Ими оказались двое мужчин и две женщины в возрасте от 34 до 54 лет.Сотрудниками полиции проведено 13 обысков в жилищах и офисах фигурантов на территории города Москвы и Московской области. В ходе обысков обнаружены и изъяты бухгалтерская документация фирм – однодневок, печати, черновые записи, компьютеры, системные блоки, ключи «Клиент – банк» и иные предметы и документы, имеющие значение для следствия.По данному факту следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, в отношении двух других – домашний арест.Расследование уголовного дела продолжается.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26