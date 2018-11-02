Установлено, что подозреваемые через социальные сети в Интернете подыскивали девушек из различных регионов России, предлагая им высокооплачиваемую работу...

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Северного административного округа Москвыпри участии Росгвардии пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в организации занятия проституцией и вовлечении в нее женщин на территории Московского региона", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что подозреваемые через социальные сети в Интернете подыскивали девушек из различных регионов России, предлагая им высокооплачиваемую работу. Впоследствии злоумышленники вынуждали их оказывать платные сексуальные услуги в нескольких притонах.Следователями УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 240 и частью 1 статьи 241 УК РФ."В результате оперативно-розыскных мероприятий в притонах и по адресам проживания задержаны организатор и трое участников группы, двое из которых выполняли роли диспетчеров, а также более 10 женщин, изобличенных в занятии проституцией.В ходе обысков изъяты денежные средства в сумме свыше 1 миллиона рублей и 1 тысяча долларов США, около 400 мобильных телефонов и сим-карт, системы дистанционного видеоконтроля, записи «теневых» бухгалтерских учётов", - рассказала Ирина Волк.Судом в отношении троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк