Ранее судимые мужчины в обеденное время проникли в помещение учреждения культуры и похитили из аппаратной комнаты имущество организации...

Оперуполномоченные уголовного розыска УВД по ЦАО задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже имущества учреждения культуры.В дежурную часть полиции поступило заявление от сотрудника учреждения культуры, расположенного на улице Казакова. Женщина сообщила о том, что из аппаратной комнаты неизвестные похитили компьютерную технику и видеокамеры. Материальный ущерб составил свыше 400 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались 40 и 41-летний ранее судимые мужчины, проживающие в столице. Установлено, что злоумышленники в обеденное время проникли в помещение и похитили имущество организации.Похищенное они сбыли, а вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61