В одной из комнат злоумышленник заметил сейф с ключом в замке и в момент, когда пенсионерка отвлеклась, похитил из него золотые изделия на сумму около 3 млн рублей...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по СЗАО задержали мужчину по подозрению в совершении кражи у пожилой москвички на сумму около 3 млн рублей», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ОМВД России по району Северное Тушино поступило сообщение о краже в квартире на Планерной улице. Как рассказала потерпевшая, 84-летняя пенсионерка, после ухода неизвестного, представившегося специалистом по замене водяных фильтров, она обнаружила, что у нее пропали ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила около 3 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний мужчина. Как выяснилось, в одной из комнат злоумышленник заметил сейф с ключом в замке и в момент, когда хозяйка отвлеклась, похитил из него золотые изделия. Похищенное он сбыл в ломбардах, а деньгами распорядился по собственному усмотрению.Следствием ОМВД России по району Северное Тушино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к аналогичным противоправным деяниям.Сотрудники УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве обращаются ко всем, кто пострадал от противоправных действий задержанного, с просьбой звонить по телефонам: (499) 194-11-85 или в службу «102» (с мобильных – 112).Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56