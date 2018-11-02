Сергей Челобанов спивается. Экс-возлюбленный Аллы Пугачевой отказывается признавать, что у него зависимость. Об этом рассказала супруга певца.

Сергей Челобанов спивается. Экс-возлюбленный Аллы Пугачевой отказывается признавать, что у него зависимость. Об этом рассказала супруга певца.Гражданская жена артиста Евгения Долгова обратилась в редакцию программы "Прямой эфир", которая выходит на канале "Россия 1" и попросила о помощи. По словам женщины, Челобанов стал неуправляемым и опасным для нее и их общего ребенка. Мужчина, в которого была когда-то влюблена Алла Пугачева катится в пропасть.Долгова рассказала ведущему Андрею Малахову, что забрала сына Сашу и ушла от артиста. Пьяный Челобанов устроил в их квартире погром – разбил посуду, сломал мебель."Катастрофа грядет в нашей семье. У нас растет маленький сын, ему два с половиной года. Сергей когда не выпивает совсем – это идеальный муж, но как только капля в рот попадает этому человеку, в него вселяется бес. Его нужно спасать", – сообщила женщина.Евгения отметила, что не может убедить супруга взять себя в руки и отказаться от алкоголя. Она мечтает о втором ребенке, но от пьяницы рожать не может. Супруга сообщила, что души не чает в Челобанове, но мириться с его выходками уже нет сил.Присутствующий в студии журналист Сергей Соседов отметил, что Евгения не первая женщина, которая пытается спасти Челобанова. Его бывшая возлюбленная Алла Пугачева много сил потратила, чтобы сделать Сергея трезвенником."Это его привычное состояние. Он в этом состоянии творит, создает музыку, аранжировки. У него уже была одна спасательница. Я имею ввиду Пугачеву. Она отваживала его от наркотиков, от алкоголя и возила даже его в Швейцарию лечиться, но это на время. Потом он опять срывался", – отметил Соседов.Сергей поклялся любимой, что попробует забыть об алкоголе. Знаменитость прошел лечение в наркологической клинике. Завершив первый этап реабилитации, певец занялся своим внешним видом. Челобанов посетил салон красоты и модный бутик.После косметологов и стилистов Сергей отправился в студию ток-шоу. Артист отметил, что очень скучает по семье. "Я до конца пить не брошу, потому что я люблю этот процесс. Но я в состоянии ограничить свою дозу. В свое время у меня хватило мощности с иглы спрыгнуть", – заявил Челобанов жене.Напомним, Сергей Челобанов – певец и композитор, в начале 1990-х блистал на сцене вместе с . Однако сейчас его вспоминают лишь как любовника Примадонны. Музыкант моложе Пугачевой на 12 лет. Ее бурный роман с женатым отцом двоих детей длился 3 года. Ходили слухи, что даже на свою первую пластическую операцию, едва не окончившуюся трагически, решилась ради молодого возлюбленного.