В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела

В отношении подозреваемых возбудили уголовные делаВ Муромском районе в середине октября ночью полицейские задержали 29-летнего жителя Селивановского района.Во время досмотра в кармане куртки мужчины правоохранители нашли сверток с кристаллообразной массой зеленого цвета. Экспертиза показала, что в пакетике был синтетический наркотик массой 0,27 грамма.Также по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержали и 36-летнего жителя Юрьев-Польского района. Оперативники в хозяйственной постройке, принадлежащей мужчине, изъяли 25 граммов марихуаны.В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела за незаконное хранение наркотических средств.Расследование уголовных дел продолжается. Полицейские устанавливают каналы приобретения мужчинами запрещенных веществ.