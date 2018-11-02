Маленький американский фигурист повторил провокационный номер Елизаветы Туктамышевой, с которым она выступила на Гран-при Skate Canada. Мальчик снял куртку во время выполнения одного из трюков. Видео он разместил на своей странице в Instagram.

Маленький американский фигурист повторил провокационный номер Елизаветы Туктамышевой, с которым она выступила на Гран-при Skate Canada. Мальчик снял куртку во время выполнения одного из трюков. Видео он разместил на своей странице в Instagram.Спортсмен по имени Джаред похвастался, что ему удалось повторить непростой прием с раздеванием, когда он исполнял один из элементов. "Я официально стал @liza_tuktik! Мне удалось снять кофту во время кантилевера и после этого я сделал тройной аксель! Миру была нужна еще одна Лиза и вы ее получили! Отметьте ее в комментариях, чтобы она точно увидела этот ролик", – написал он.Туктамышева уже успела посмотреть это видео и даже разместила его в своих Stories. "Ха-ха, это очень мило", – написала спортсменка.Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сделала свое выступление на Гран-при Skate Canada ярким и запоминающимся. Под песню Бритни Спирс "Toxic" она сняла свой костюм и осталась в нижнем белье. Сначала ее наставник Алексей Мишин отнесся к этой идее скептически, однако потом изменил свое мнение. Молодой человек Елизаветы признался, что ему тоже понравилось выступление.Напомним, что Туктамышева выиграла этап Гран-при Skate Canada. Россиянка обогнала японку Мако Ямаситу и свою соотечественницу Евгению Медведеву. Олимпийская чемпионка в танцах на льдуНаталья Бестемьянова поздравила спортсменку с победой, но все же отметила, что она выглядела на льду не очень уверенно, и от нее "стоило ожидать большего".Skate Canada – это международный турнир по фигурному катанию, который был организован по инициативе канадской спортивной федерации. Соревнования проводятся среди фигуристов-одиночников и танцевальных пар.