Петр Порошенко сворачивает бизнес. Украинский
президент тайно вывозит оборудование со своего предприятия в Липецке.
Петр Порошенко сворачивает бизнес. Украинский
президент тайно вывозит оборудование со своего предприятия в Липецке.
Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что до конфликта в
Донбассе у него был бизнес в России. Президент Незалежной клятвенно заверял,
что ликвидирует предприятие в России – однако до последнего времени своего
обещания не выполнял.
Напомним, российский суд арестовал имущество липецкой
фабрики Roshen в рамках уголовного дела о хищении из бюджета России 180
миллионов рублей. А Севастопольский морской завод, который также принадлежал
Порошенко, был национализирован в феврале 2015 года.
Теперь же стало известно, что корпорация Roshen,
принадлежащая вывезла оборудование с липецкой кондитерской фабрики на
Украину. 17 и 25 января 2018 года с предприятия отправили два груза с
оборудованием для производства и упаковки конфет и других кондитерских изделий,
общей стоимостью около десяти миллиардов гривен (более 23 миллиардов рублей),
сообщает телеканал "1+1".
И это, как выясняется, не единственный случай отправки
оборудования с принадлежащей липецкой фабрики в Киев. Как установили
журналисты, 16 марта 2016 года были
вывезены холодильники, теплообменники и насосы. Еще раньше – в 2015 году – Порошенко
переправил на Украину потоковые линии предприятия.