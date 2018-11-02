Петр Порошенко сворачивает бизнес. Украинский президент тайно вывозит оборудование со своего предприятия в Липецке.

Петр Порошенко сворачивает бизнес. Украинскийпрезидент тайно вывозит оборудование со своего предприятия в Липецке.Петр Порошенко неоднократно подчеркивал, что до конфликта вДонбассе у него был бизнес в России. Президент Незалежной клятвенно заверял,что ликвидирует предприятие в России – однако до последнего времени своегообещания не выполнял.Напомним, российский суд арестовал имущество липецкойфабрики Roshen в рамках уголовного дела о хищении из бюджета России 180миллионов рублей. А Севастопольский морской завод, который также принадлежалПорошенко, был национализирован в феврале 2015 года.Теперь же стало известно, что корпорация Roshen,принадлежащая вывезла оборудование с липецкой кондитерской фабрики наУкраину. 17 и 25 января 2018 года с предприятия отправили два груза соборудованием для производства и упаковки конфет и других кондитерских изделий,общей стоимостью около десяти миллиардов гривен (более 23 миллиардов рублей),сообщает телеканал "1+1".И это, как выясняется, не единственный случай отправкиоборудования с принадлежащей липецкой фабрики в Киев. Как установилижурналисты, 16 марта 2016 года быливывезены холодильники, теплообменники и насосы. Еще раньше – в 2015 году – Порошенкопереправил на Украину потоковые линии предприятия.