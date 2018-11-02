Принц Уильям
яростно отреагировал на сенсационное интервью матери с
Мартином Баширом из BBC Panorama. В нем принцесса
Диана раскрыла подробности жизни в браке с принцем Чарльзом.
Принц Уильям
яростно отреагировал на сенсационное интервью матери с
Мартином Баширом из BBC Panorama. В нем принцесса
Диана раскрыла подробности жизни в браке с принцем Чарльзом.
В
беспрецедентном интервью 1995 года, вызвавшем эффект разорвавшейся бомбы, леди
Ди поведала о страданиях из-за измен мужа с Камиллой Паркер Боулз. Тогда Диана заявила, что в ее браке "было
три человека".
В документальном фильме
Amazon Prime “Уильям и Гарри: братья по оружию” королевский корреспондент Vanity Fair Кэти
Николл расскаал, как отреагировал принц Уильям на это интервью Дианы.
Кэти сказала, что Уильям воспринял его близко к сердцу и был в ярости.
"Это был единственный раз, когда Уильям отвернулся от матери
и сказал, что никогда не простит Диану за то, что она сделала”, – цитирует журналиста
Express.co.uk. Спустя двадцать лет после смерти матери принц Уильям, наконец, рассказал
о шокирующем признании в документальном фильме BBC "Диана, 7 дней".
Сын Дианы отметил,
что понимает, почему его мать приняла решение сделать подобное публичное
заявление. "Я могу понять, что иногда такие ситуации случались… И вы
чувствуете себя невероятно отчаявшимся, и все это очень несправедливо. Самое
простое дело – просто самостоятельно раскрыть СМИ правду, открыть эту дверь. Однако,
как только вы ее откроете, то никогда не сможете закрыть снова", – поделился
Уильям.
Спустя два года после передачи интервью принцесса
Диана трагически погибла в парижской автомобильной катастрофе. Леди Ди до сих пор помнят в
Великобритании как "Королеву людских сердец".
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