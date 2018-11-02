Принц Уильям яростно отреагировал на сенсационное интервью матери с Мартином Баширом из BBC Panorama. В нем принцесса Диана раскрыла подробности жизни в браке с принцем Чарльзом.

Принц Уильямяростно отреагировал на сенсационное интервью матери сМартином Баширом из BBC Panorama. В нем принцессаДиана раскрыла подробности жизни в браке с принцем Чарльзом.беспрецедентном интервью 1995 года, вызвавшем эффект разорвавшейся бомбы, ледиДи поведала о страданиях из-за измен мужа с Камиллой Паркер Боулз. Тогда Диана заявила, что в ее браке "былотри человека".В документальном фильмеAmazon Prime “Уильям и Гарри: братья по оружию” королевский корреспондент Vanity Fair КэтиНиколл расскаал, как отреагировал принц Уильям на это интервью Дианы.Кэти сказала, что Уильям воспринял его близко к сердцу и был в ярости."Это был единственный раз, когда Уильям отвернулся от материи сказал, что никогда не простит Диану за то, что она сделала”, – цитирует журналистаExpress.co.uk. Спустя двадцать лет после смерти матери принц Уильям, наконец, рассказало шокирующем признании в документальном фильме BBC "Диана, 7 дней".Сын Дианы отметил,что понимает, почему его мать приняла решение сделать подобное публичноезаявление. "Я могу понять, что иногда такие ситуации случались… И вычувствуете себя невероятно отчаявшимся, и все это очень несправедливо. Самоепростое дело – просто самостоятельно раскрыть СМИ правду, открыть эту дверь. Однако,как только вы ее откроете, то никогда не сможете закрыть снова", – поделилсяУильям.Спустя два года после передачи интервью принцессаДиана трагически погибла в парижской автомобильной катастрофе. Леди Ди до сих пор помнят вВеликобритании как "Королеву людских сердец".Материал дополняется