02.11.2018

2018-11-02 09:56:09

Танк насмерть задавил актера на съемках фильма под Калугой

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели каскадера на съемочной площадке фильма "Ильинский рубеж" в Калужской области, передает телеканал "". Танк, который должен был затормозить за метр до места, где стоял каскадер, проехал дальше и наехал на несчастного. Он скончался по дороге в больницу.



Съемки фильма приостановлены. Картина "Ильинский рубеж" рассказывает историю подвига подольских курсантов, которые в 1941 году принимали участие в обороне Москвы.