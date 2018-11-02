Вооруженные силы Украины провели боевые стрельбы на полигоне Ягорлык в Херсонской области (граничит с российским Крымом).

Вооруженные силы Украины провели боевые стрельбы на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области (граничит с российским Крымом).Для стрельб использовались зенитные ракетные комплексы "Бук-М1" и С-300 различных модификаций, также были проведены контрольные летные испытания ракет к С-125М1 и государственные испытания модернизированного ЗРК "Оса-АКМ2", сообщило командование Воздушных сил ВС Украины.Из-за проведения стрельб воздушное пространство над Черным морем в этом районе закрыто с 1 по 4 ноября, передает РИА Новости.