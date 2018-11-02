Ведущая телепроекта Дом-2 недавно опубликовала снимок с отдыха на пляже в Дубае. Фотография появилась на официальной странице Ксении Бородиной в Instagram.

Ведущая телепроекта "Дом-2" недавно опубликовала снимок с отдыха на пляже в Дубае. Фотография появилась на официальной странице Ксении Бородиной в Instagram.Звезда сейчас отдыхает в Арабских Эмиратах. На новом снимке она продемонстрировала красный купальник с завышенной талией. Ксения с иронией отметила, что такие купальники очень удобны, потому что помогают скрыть все недостатки. "Как круто, что теперь в моде такие купальники. Спрятал все что нужно. Можно и зал пропускать и больше не пользоваться фотошопом", – написала она.Большинство подписчиков похвалили фигуру : "По-моему, Вам нечего прятать. Все идеально", "Ты и так худенькая в любом купальнике", "Именно для такого купальника нужна идеальная фигура", "Какая фигура! Вы отлично выглядите! Купальник очень красивый!".Но среди них нашлись скептики, которые уверены, что звезда обработала фотографию: "Вы признаете, что вы пользуетесь Photoshop?", "Признайтесь, на самом деле Вы на даче! Это фотошоп!", "Еще никто не писал, что тень поплыла? Фотошоп?".Напомним, что в конце октября на шоу "Бородина против Бузовой" произошел очередной скандал. Ксения запустила планшетом в голову участнице телепроекта, которая попыталась ее перебить во время важной речи.