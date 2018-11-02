В США скончался олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, семикратный чемпион мира Юрий Варданян. Выдающемуся советскому штангисту было 62 года.

В США скончался олимпийский чемпион по тяжелой атлетике, семикратный чемпион мира Юрий Варданян. Выдающемуся советскому штангисту было 62 года.В 1980 году Юрий Варданян стал победителем Олимпийских игр в Москве. В восьмидесятые годы Варданян был сильнейшим в весовой категории до 82,5 кг. В 1985 году Юрий Норайрович завершил карьеру. С 1991 по 2009 годы он проживал в США, после чего вернулся в Армению. Варданян был министром спорта Армении, а затем послом в Грузии.В последнее время Юрий Варданян тяжело болел и проходил лечение в США. Знаменитый атлет будет похоронен на родине.