Знаменитый ямайский легкоатлет Усэйн Болт не будет играть за австралийский футбольный клуб Сентрал Кост Маринерз. Восьмикратного олимпийского чемпиона не устроила финансовая сторона контракта.

Знаменитый ямайский легкоатлет Усэйн Болт не будет играть за австралийский футбольный клуб "Сентрал Кост Маринерз". Восьмикратного олимпийского чемпиона не устроила финансовая сторона контракта.Усэйн Болт прошел предсезонную подготовку в составе "Сентрал Кост Маринерз", выходил на поле и забивал мячи. Австралийцы были готовы предложить Болту контракт, но бегуна не устроила зарплата. "Сентрал Кост Маринерз" собирался платить ему 150 тысяч долларов в год, а ямаец настаивал на трех миллионах. Стороны не пришли к согласию, и Болт покинул расположение клуба.Пока неизвестно, чем займется Усэйн далее. Возиожно, он рассмотрит прдложение мальтийской "Валетты".