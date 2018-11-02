УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Журавлевой Альбины Николаевны, 1979 года рождения...

УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Журавлевой Альбины Николаевны, 1979 года рождения, уроженки р.Чувашии, местонахождение которой неизвестно с 01.01.2016 г.Приметы: на вид 37 лет, рост 165 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, средней длины, глаза желтые, может носить очки.Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам: 8 (499) 128-17-42; 8 (499) 120-25-11 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56