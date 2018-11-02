Полина Гагарина вызвала гнев своих подписчиков хвастливым
постом в микроблоге. Певица сообщила поклонникам, что на несколько часов
слетала в Дубаи.
Полина Гагарина вызвала гнев своих подписчиков хвастливым
постом в микроблоге. Певица сообщила поклонникам, что на несколько часов
слетала в Дубаи.
Возмущение фанатов вызвал не столько сам факт короткой
поездки артистки на шикарный курорт, сколько провокационная подпись под
фотографией. "На несколько часов в
Дубаи! Слабо? Мне нет", – написала певица.
Фанаты Гагариной оскорбились. Они напомнили Полине, что
многие россияне действительно не могут позволить себе такой роскоши.
"На врачебную зарплату – слабо!", "А мне
слабо! Другие проблемы!", "Слабо!? Когда помогаешь детям в детдоме,
больнице. Это слабо. Когда кидаешь копейки им на счет и грустно, больше не
можешь...", – написали рассерженные комментаторы (орфография и пунктуация
оригинала – Прим. ред). Особенно обиделись пенсионеры: они отметили, что хотелось
бы съездить в ОАЭ, но для них это настоящее расточительство.
На днях Полина Гагарина рассказала, что тщательно скрывала
свою вторую беременность интересное положение, не желая отвечать в соцсетях на вопросы.
На седьмом месяце певица отправилась на Мальдивы – в надежде отдохнуть и не
привлекать к себе внимания.
По словам Полины, вторая беременность далась ей тяжело. Особенно
трудным оказался последний месяц. К тому же Гагариной неправильно поставили
срок родов, и она переходила две недели.