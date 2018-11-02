Полина Гагарина вызвала гнев своих подписчиков хвастливым постом в микроблоге. Певица сообщила поклонникам, что на несколько часов слетала в Дубаи.

Полина Гагарина вызвала гнев своих подписчиков хвастливымпостом в микроблоге. Певица сообщила поклонникам, что на несколько часовслетала в Дубаи.Возмущение фанатов вызвал не столько сам факт короткойпоездки артистки на шикарный курорт, сколько провокационная подпись подфотографией. "На несколько часов вДубаи! Слабо? Мне нет", – написала певица.Фанаты Гагариной оскорбились. Они напомнили Полине, чтомногие россияне действительно не могут позволить себе такой роскоши."На врачебную зарплату – слабо!", "А мнеслабо! Другие проблемы!", "Слабо!? Когда помогаешь детям в детдоме,больнице. Это слабо. Когда кидаешь копейки им на счет и грустно, больше неможешь...", – написали рассерженные комментаторы (орфография и пунктуацияоригинала – Прим. ред). Особенно обиделись пенсионеры: они отметили, что хотелосьбы съездить в ОАЭ, но для них это настоящее расточительство.На днях Полина Гагарина рассказала, что тщательно скрываласвою вторую беременность интересное положение, не желая отвечать в соцсетях на вопросы.На седьмом месяце певица отправилась на Мальдивы – в надежде отдохнуть и непривлекать к себе внимания.По словам Полины, вторая беременность далась ей тяжело. Особеннотрудным оказался последний месяц. К тому же Гагариной неправильно поставилисрок родов, и она переходила две недели.