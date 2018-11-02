Мероприятия прошли в рамках межведомственной профилактической операции «Семья».

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» провели «Единый день профилактики» на территории поселка Уршельский Гусь-Хрустального района. К участию в мероприятиях, проведенных в рамках межведомственной профилактической операции «Семья», были привлечены представители комиссии по делам несовершеннолетних и учреждений здравоохранения.За время проведения рейдов сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних совместно с представителями Комиссии по делам несовршеннолетних и врачами проверили по месту жительства более двадцати неблагополучных семей, а также семьи подростков, состоящих на профилактических учётах. Комиссия проверяла социальные и бытовые условия проживания детей, выявляла негативные факторы, которые могут повлиять на безопасность несовершеннолетних. В ходе рейда правоохранители напомнили родителям об обязанностях, возлагаемых на них по воспитанию и созданию нормальных условий для детей, а также о мерах ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.В ходе рейда в отношении шестерых родителей были составлены административные протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию).Также в ходе профилактического мероприятия полицейские выявили факт реализации несовершеннолетнему алкогольной продукции в одном из магазинов в поселке Уршельский. Продавец данной торговой точки не поинтересовался возрастом юного покупателя и не потребовал предъявить паспорт. В отношении продавца магазина, которая осуществила продажу спиртосодержащей продукции, был составлен протокол об административном правонарушении по п. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции). Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей.Кроме этого, полицейские проверяли места концентрации подростков и нахождение подростков в ночное время суток без сопровождения законных представителей.Совместная работа полицейских, сотрудников других ведомств и представителей администрации в данном направлении будет продолжена.