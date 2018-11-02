Общая сумма ущерба составила 70 тысяч рублей

Общая сумма ущерба составила 70 тысяч рублейВ августе этого года в ковровский отдел полиции поступило несколько заявлений от местных жителей. Все они стали жертвами мошенников, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Обманывали только пенсионеров. К ним домой приходил неизвестный молодой человек и рассказывал об акции, предлагая купить у него энергосберегающие лампочки. Высокую цену он объяснил существенной экономией электричества и длительным сроком службы.Доверчивые пожилые люди приобретали ненужный им товар. Один дедушка купил у мошенника 9 лампочек, которые вышли ему на 40 тысяч рублей.Только потом пенсионеру узнавали, что лампочка стоит в несколько раз дешевле, а срок службы – короче.Общая сумма ущерба составила 70 тысяч рублей.Полицейские быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний уроженец Костромской области.).Расследование уголовных дел продолжается.