С юмором отнеслись в Кремле к объяснению украинского бизнесмена и экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского о том, почему его нет в российском санкционном списке. Коломойский заявил, что санкции Кремль согласовывал с Петром Порошенко.

С юмором отнеслись в Кремле к объяснению украинского бизнесмена и экс-губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского о том, почему его нет в российском санкционном списке. Коломойский заявил, что санкции Кремль согласовывал с Петром Порошенко. И президент Украины лично вычеркнул Коломойского из списка, чтобы представлять его американским партнерам как агента Кремля.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который прокомментировал персональный состав тех, кто попал в санкционный список, добавил, что перечень физических лиц определялся в Белом доме на Краснопресненской набережной в Москве. И именно в российское правительство надо обращаться за разъяснениями относительно персонального состава попавших под ответные российские санкции к Украине, сообщает "Интерфакс".Российские ограничения касаются 322 физических и 68 юридических лиц Украины. Их денежные средства в банках, ценные бумаги и имущество в России могут быть заблокированы. Кроме того, вывод капитала из России им также запрещен.В списке нет президента Украины Петра Порошенко, так как санкции не распространяются на первых лиц государства.Игорь Коломойский обратил внимание, что под российские санкции попал миллиардер Виктор Пинчук. Он пояснил это плохими отношениями между Порошенко и Пинчуком. Свою шуточную версию о согласовании московских санкций с Киевом Коломойский расширил тем, как были расписаны роли при "утверждении" санкций.В работавшую на Банковой над списком редакционную коллегию, по его мнению, входили президент Украины Петр Порошенко, первый замглавы НБУ Екатерина Рожкова, управляющий директор связанной с Порошенко инвесткомпании ICU Макар Пасенюк, замглавы фракции Блока Петра Порошенко в Раде Игорь Кононенко. почтальоном работал лидер "Украинского выбора" Виктор Медведчук.Российские санкции к Украине были введены в ответ на украинские санкции, которые действуют с 2014 года, а недавно были в очередной раз расширены.В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Так Киев решил отреагировать на потерю Крыма, который после проведения референдума через 60 лет вернулся в состав России. Также Украина обвиняет Москву во всех смертных грехах – во вмешательстве во внутренние дела Украины, в поддержке конфликта в Донбассе, кибертатаках, шпионаже и даже в поставках украинских ракетных двигателей в КНДР.Москва неоднократно заявляла, что во внутриукраинском конфликте в Донбассе участия не принимает, а выступает, также как Германия и Франция, гарантом выполнения Минских соглашений. Россия заинтересована, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.