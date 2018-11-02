В период с ноября 2012 по октябрь 2016 года злоумышленники напали на четырех граждан, похитив денежные средства в размере около 31 млн рублей...

«На основании материалов уголовного дела о разбойных нападениях на клиентов пунктов обмена валют, расследованного ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, решением суда признаны виновными четверо граждан. Им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 9 лет и 6 месяцев до 12 лет и 6 месяцев», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как было установлено в ходе расследования, в 2012 году один из фигурантов создал организованную группу с целью систематического нападения на граждан, осуществляющих перевозку крупных сумм денежных средств, в состав которой вошли еще 3 соучастника.Так, в период с ноября 2012 по октябрь 2016 года злоумышленники напали на четырех граждан, похитив денежные средства в размере около 31 млн рублей.Кроме того, не позднее июля 2016 года мужчины незаконно приобрели, носили, хранили и перевозили на автомашине марки «Субару Форестер» 3 пистолета, относящиеся к огнестрельному оружию, и 27 патронов, которые позже были изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции.В июле 2016 года двое участников группы были задержаны сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве, оставшиеся соучастники – в марте 2017 года. В отношении всех избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В феврале текущего года уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53