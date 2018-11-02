Они устроили застолье прямо в лесу и не хотели уходить

Они устроили застолье прямо в лесу и не хотели уходитьЖителя Гусь-Хрустального подозревают в применении насилия к представителю власти. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.В середине октября при инспектировании квартала Уршельского участкового лесничества территории Национального парка «Мещера» государственный инспектор в области охраны окружающей среды встретил двух неизвестных мужчин.Приятели устроились в Национальном парке на отдых, пили алкоголь и разожгли костер.Инспектор попросил их покинуть парк и предупредил, что они нарушают правила охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.Пьяные мужчины начали вести себя хамски и дерзить госслужащему. На помощь к представителю власти пришли полицейский и еще один инспектор, но хулиганы продолжали агрессивно себя вести. В итоге один из нарушителей с силой ударил инспектора ногой в спину.Расследование уголовного дела продолжается.