Жизнь большой страны в фотообъективе юных авторов. В преддверии Дня народного единства во Владимире открылась всероссийская молодёжная выставка-конкурс «Лица России-2018». На ней представлено 260 работ молодых авторов из 23 регионов страны, а также Эстонии, Донецкой и Луганской народных республик. Авторы лучших фоторабот получат призы от профессионального жюри. О секретах удачных кадров от юных фотографов узнала Маргарита Махрова.

Жизнь большой страны в фотообъективе юных авторов. В преддверии Дня народного единства во Владимире открылась всероссийская молодёжная выставка-конкурс Лица России-2018. На ней представлено 260 работ молодых авторов из 23 регионов страны, а также Эстонии, Донецкой и Луганской народных республик. Авторы лучших фоторабот получат призы от профессионального жюри. О секретах удачных кадров от юных фотографов узнала Маргарита Махрова.Они не расстаются с фотоаппаратами даже на выставке, ловят интересные моменты и делают снимки. Юные фотографы приехали во Владимир со всей страны. Алина Аширова - из Омска. Фотографией девушка занимается уже несколько лет, ходит в фотоклуб. В этих работах постаралась передать жизнь родного села Мыс. Например, как её бабушка печёт булочки.Алина Аширова, участница фотовыставки (г. Омск): "Чтобы всё живое получалось, чтобы интереснее было. Хотела подхватить момент, как бабушка лепит, стряпается. Она очень добрая, любит людей, очень добрая".Конкурс для молодых фотографов до 30 лет и выставка лучших работ финалистов проводятся в рамках традиционного всероссийского фестиваля народных культур "Содружество". Его раз в два года проводят во Владимире. Талантливые ребята со всей страны приезжают, чтобы обменяться опытом и побороться за награды. У каждого участника свой секрет удачного снимка.Софья Курашкина, участница фотовыставки (г. Суздаль): "Можно и поймать момент, допустим, когда кто-то хочет сфотографировать кошку, которая в итоге прыгает, и ты её успеваешь сфоткать, когда она ещё прыгает. А иногда можно и постановить: попросить изобразить какую-то эмоцию и так далее".На выставке более 200 работ из 23 регионов страны, а также Эстонии, Донецкой и Луганской народных республик. Из 2000 присланных заявок лучшие отбирали члены интернационального жюри. Одна из главных задач - показать культуру, традиции и просто интересные мгновения жизни большой страны.Дмитрий Иванов, член жюри, секретарь Союза фотохудожников России: "Если человек просто фиксирует действительность - да, наверное, это иногда нужно, но если перед тем, как нажать на кнопку, думает - это сразу чувствуется и ценится высоко. Были и споры, и разные мнения, но, в конце концов, жюри пришло к консенсусу".Среди конкурсных работ уже выбрали победителей. Чей снимок стал лучшим, сообщат в конце фестиваля - через несколько дней.Николай Чебанов, председатель молодёжной общественной организации "Дом мира": "Каждый вечер у них проходят мастер-классы, встречи с известными фотографами, обучение приёмам фотографии. Гран-при один, а наград много, для студий 1, 2, 3-е места и для ребят тоже много по разным возрастным категориям".В каждом кадре своя философия, свой взгляд и неожиданный ракурс. Организаторы уверены, что в этом конкурсе нет проигравших, потому что фотографии ребят увидят сотни людей. В Доме фольклора во Владимире выставка пробудет до 18 ноября, а затем её планируют показать жителям разных районов области.