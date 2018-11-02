Близ берегов Японии исчез остров Эсанбэ Ханакита Кодзима, пишет The Guerdian. Остров был не заселен, журналисты предполагают, что он ушел под воду.

Близ берегов Японии исчез остров Эсанбэ Ханакита Кодзима, пишет The Guerdian. Остров был не заселен, журналисты предполагают, что он ушел под воду.Остров располагался к западу от Курильской гряды.Береговая охрана Японии в последний раз осматривала островок в 1987 году, тогда он поднимался над уровнем воды лишь на полтора метра.Эсанбэ был одним из 158 островов, которым Япония дала названия, чтобы подтвердить свои права на эти территории и расширить экономическую зону. Все эти острова не заселены.